Galatasaray, Ömer Yalçınkaya ile yolları ayırdı

Galatasaray’da basketbol şubesi genel menajeri Ömer Yalçınkaya ile yollar ayrıldı. Sarı-kırmızılılar resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kulübümüz Basketbol Şube Genel Menajeri Sayın Ömer Yalçınkaya’nın görevi karşılıklı anlaşma suretiyle sona ermiştir.

Kendisine bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz."

İHA