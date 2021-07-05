Galatasaray onu istiyor! 42 maç ve istikrar...
Alanyaspor'un oyuncusu Berkan Kutlu, Galatasaray'ın radarında. 23 yaşındaki oyuncu için Antalya ekibine fiyat soruldu. Berkan Kutlu, geçtiğimiz sezon Alanyaspor formasıyla 42 maça çıkmıştı.
05 Temmuz 2021, Pazartesi 15:08 Son Güncelleme:
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Alanyspor'un geçtiğimiz sezon Sion'dan bedelsiz olarak aldığı Berkan Kutlu, oldukça iyi bir sene geçirmişti. Alanyaspor'un başarısında pay sahibi olan Berkan, istikrarlı görüntüsüyle de dikkat çekmişti. 42 maçta forma giyen oyuncu 3 gol 2 asistle bitirdiği sezonun ardından teklifler almaya başladı.
Ajansspor'un haberine göre, talip olan takımlardan biri de Galatasaray. 23 yaşındaki oyuncuyu isteyen Galatasaray, Alanyaspor'la bonservis görüşmeleri yapacak.
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