Galatasaray onu istiyor! 42 maç ve istikrar...

Alanyspor'un geçtiğimiz sezon Sion'dan bedelsiz olarak aldığı Berkan Kutlu, oldukça iyi bir sene geçirmişti. Alanyaspor'un başarısında pay sahibi olan Berkan, istikrarlı görüntüsüyle de dikkat çekmişti. 42 maçta forma giyen oyuncu 3 gol 2 asistle bitirdiği sezonun ardından teklifler almaya başladı.

Ajansspor'un haberine göre, talip olan takımlardan biri de Galatasaray. 23 yaşındaki oyuncuyu isteyen Galatasaray, Alanyaspor'la bonservis görüşmeleri yapacak.