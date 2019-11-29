Galatasaray Onyekuru transferinde anlaştı

Monaco ile el sıkıştığı ifade edilen teknik direktör Fatğih Terim, sezon başından beri Onyekuru'nun takımda forma giymesini istiyordu. Anlaşma halinde Onyekuru 5 ay rötarla da olsa yeniden G.Saray forması giyecek.

Monaco’da 160 dakika oynaması nedeniyle takımdan ayrılmak ve G.Saray’a imza atmak isteyen sol kanat oyuncuda mutlu sona ulaşıldı. Monaco, oyuncunun parlayacağını düşündüğü için Galatasaray'a kiralanmasına sıcak baktı.

Galatasaray'da forma giymek istiyor

Başta Lokomotiv Moskova olmak üzere Rus kulüplerinden gelen teklifleri bir kenara itip yeniden G.Saray forması giymek istediğini belirten Onyekuru, sarı kırmızılı kulüple söz kesti. Onyekuru’nun menajeri William D’avilla 2 gün önce İstanbul’a geldi. Ve Galatasaray Kulübü Onyekuru’nun transferi için somut adımı attı ve ocak ayı için anlaşma sağlandı.

İdari Menajer Şükrü Hanedar, menajer D’avilla ile görüşüp sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı.



