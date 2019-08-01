Galatasaray Panathinaikos maçı ne zaman? Sarı Kırmızılı renklere gönül veren taraftar bu soruya yanıt arıyor. 4. hazırlık karşılaşmasına çıkacak olan Aslanlar hanesine bir galibiyet daha yazdırarak Türkiye Süper Kupa finaline moralli çıkmak istiyor.

GALATASARAY PANATHINAIKOS MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Panathinaikos hazırlık maçı 3 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30'de Türk Telekom Arena'da oynanacak. Mücadele Smart Spor'dan naklen yayınlanacak.

YENİ KATILANLAR PANATHINAIKOS MAÇINA HAZIR

Galatasaray'da Copa America ve Afrika Kupası maçları nedeniyle takıma sonradan dahil olan Belhanda, Seri, Muslera ve Luyindama gibi yıldızların, fiziksel olarak son derece hazır durumda oldukları belirtiliyor.

Fatih Terim, bu oyuncular hakkında aldığı kondisyon raporundan memnun ve onları Panathinaikos maçı kadrosuna almayı düşünüyor.