Galatasaray Panathinaikos maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olan Galatasaray hazırlık maçlarına devam ediyor. Aslanlar bu kez Yunan ekibi Panathinaikos ile oynayacak. Mücadelenin zamanı, başlama saati ve kanalı şimdiden merak ediliyor.