Galatasaray Panathinaikos maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olan Galatasaray hazırlık maçlarına devam ediyor. Aslanlar bu kez Yunan ekibi Panathinaikos ile oynayacak. Mücadelenin zamanı, başlama saati ve kanalı şimdiden merak ediliyor.
Süper Lig ağustos ayının ortasında başlıyor. Ligin başlamasına iki hafta kala Galatasaray dördüncü hazırlık maçına çıkıyor. İlk maçını RB Leipzig'le oynayan Cim Bom maçtan 3-2 mağlubiyetle ayrıldı. Daha sonra Augsburg ile karşılaşan Aslan bu sefer sahadan 4-1 yenilgiyle ayrıldı. Son maçında Bordeaux karşısında etkili bir futbol sergileyen Sarı Kırmızılı ekip Franda ekibini 3-1'le geçti. Şimdi Galatasaray'ın bu seferki rakibi Panathinaikos... Peki, Galatasaray Panathinaikos hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?
GALATASARAY PANATHINAIKOS MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray PANATHINAİKOS hazırlık maçı 3 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30'de Türk Telekom Arena'da oynanacak. Mücadele Smart Spor'dan naklen yayınlanacak.