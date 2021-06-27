Orta sahaya takviye için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, uzun süredir peşinde olduğu Brezilyalı yıldız Paulinho'nun transferini bitirmek üzere. Şu an boşta olan 32 yaşındaki futbolcuyla el sıkışan sarı-Kırmızılılar, resmi imzaların bu hafta atılmasını bekliyor.

Sarı-kırmızılılar, devre arasından beri gündemden düşmeyen Paulinho transferinde mutlu sona çok yakın. Çin'deki vize sorunu nedeniyle sözleşmesini fesheden ve şu an boşta olan Brezilyalı futbolcunun, Galatasaray'ın gönderdiği temsilcilerle el sıkıştığı ve resmi anlaşmanın artık çok yakın olduğu belirtiliyor.

Fanatik'te yer alan habere göre, Fatih Terim'in yeni orta saha kurgusunda çok önemli bir yere sahip olan 32 yaşındaki futbolcunun, önümüzdeki haftadan itibaren Türkiye'ye getirilerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Brezilyalı orta saha oyuncusunun annesi Erica Nascimento, “Ben ve eşim Marcos, Corinthians hayranıyız. Geri dönmesini istiyoruz ama bu karar sadece bize bağlı değil, oğlum seçimi kendisi yapacak. Portekiz, İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Türkiye’den Galatasaray’ın teklifi var” dedi.