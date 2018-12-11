Galatasaray Porto maçı başladı
Şampiyonlar Lig'inde ülkemizi temsil eden Galatasaray, grup lideri Porto'yu sahasında konuk ediyor
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GALATASARAY: 0 PORTO: 1
GOL 17.DK: Felipe Augusto de Almeida Monteiro(Porto)
13.DK: Sağ kanattan ceza sahasına sokulan Feghouli'nin yerden pasında altıpas içinde Eren yatarak vuruşunu yaptı. Top yandan auta gitti.
1.DK: Maç başladı. Başarılar Galatasaray
Galatasaray'ın ilk 11'i: Muslera, Mariano, Ozan, Maicon, Nagatomo, Donk, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Rodrigues, Eren Derdiyok
Porto'nun ilk 11'i: Casillas, Maxi, Felipe, Diogo Leite, Alex Telles, Danilo, Sérgio Oliveira, Herrera, Hernâni, Marega, Adrián López