UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. maçları bugün ve yarın oynanacak. Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Galatasaray, Avrupa Ligi'ne katılmak için mücadele verecek. Lokomotiv Moskova'nın Schalke maçından galip gelmesi, Sarı-Kırmızılı ekibin yenilmesi veya berabere kalması durumunda temsilcimizin Avrupa hayali sona erecek. Bu nedenle maç büyük bir önem arz ediyor. Taraftarlar da mücadeleyi kaçırmak istemiyor ve "Galatasaray Porto maçı hangi kanalda? Saat kaçta?" sorusunu soruyor.

GALATASARAY PORTO MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Porto maçı bu akşam saat 20.55'te Türk Telekom Arena'da oynanacak. Mücadeleyi Belarus Futbol Federasyonu'ndan Aleksei Kulbakov yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından ekrana gelecek.

Muhtemel 11'ler

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Ozan, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Onyekuru, Feghouli, Rodrigues, Eren

Porto: Casillas, Pereira, Felipe, Leite, Telles, Herrera, Danilo, Oliveira, O. Torres, Brahimi, Marega

GALATASARAY AVRUPA'DA 227. MAÇINA ÇIKIYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. haftasında Portekiz’in Porto ekibini konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarında 277. maçına çıkacak. Sarı kırmızılı takım, Avrupa kupalarında daha önce yaptığı 276 müsabakanın 99’undan galibiyetle ayrıldı. 105 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 72 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 373 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 409 gole engel olamadı. Galatasaray, Porto ile oynadığı karşılaşmayı kazanması halinde, Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini elde edecek.

PORTEKİZ TAKIMLARIYLA 7. RANDEVU

Galatasaray, Avrupa kupalarında daha önce Portekiz takımlarıyla 6 kez karşı karşıya geldi. Portekiz takımlarıyla oynadığı karşılaşmaların 3’ünü kazanan sarı-kırmızılı ekip, 3’ünden mağlubiyetle ayrıldı. Galatasaray, bu maçlarda attığı 7 gole karşılık kalesinde 7 gole engel olamadı. Sarı kırmızılı takım, Avrupa kupalarında ilk kez eşleştiği Porto ile UEFA Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda oynadığı maçı 1-0 kaybetti.

PORTO 2 YILDIZI EVDE BIRAKTI

Gruptan lider çıkmayı garantileyen Porto’da da önemli eksikler bulunuyor. Kart cezası sınırında bulunan Militao ve Otavio, İstanbul’a getirilmedi. Ayrıca 11’in kritik isimlerinden Corona cezalı. Aboubakar da sakatlığı nedeniyle kadroda yok.