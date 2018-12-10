Galatasaray Porto maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray Porto maçı ne zaman? Saah kaçta, hangi kanalda? Başta Sarı-Lacivertli kulübe gönül veren taraftarlar başta olmak üzere Türk futbolseverler bu soruya cevap arıyor. Galatasaray'ın ne yapıp ne edip işi şansa bırakmamak için mücadeleden galip ayrılması gerekiyor. Eğer Galatasaray yenilir Lokomotiv Moskova 3 puan aldığı takdirde Aslanlar Avrupa Ligi defterini kapatıyor. İşte bu nedenler taraftarlar bu kritik mücadeleyi kaçırmak istemiyor ve "Galatasaray Porto maçı ne zaman? Saah kaçta, hangi kanalda?" sorusunu soruyor.

GALATASARAY PORTO MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Porto maçı 11 Aralık Salı akşamı saat 20.55'te Türk Telekom Arena'da oynanacak. Mücadeleyi Belarus Futbol Federasyonu'ndan Aleksei Kulbakov yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından ekrana gelecek.

GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ'NE NASIL GİDER?

Galatasaray, Porto’nun yanı sıra Rusya’dan Lokomotiv Moskova ve Almanya’dan Schalke 04 ile bulunduğu grupta bir galibiyet, bir beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 4 puanla 3. sırada bulunuyor. Grupta oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve bir beraberlik yaşayan Porto ise 13 puanla zirvede yer alıyor. İki takım arasında Portekiz’de oynanan ilk müsabakayı Porto 1-0 kazanmıştı. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde üst tura çıkma şansı bulunmayan Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edebilmek için mücadele verecek. Lider Porto ve ikinci sıradaki Schalke 04’ün üst tur bileti aldığı grupta 4 puana sahip sarı-kırmızılı takım, yarınki karşılaşmayı kazanması durumunda Avrupa Ligi bileti alacak.

Galatasaray’ın Porto karşısında puan kaybetmesi halinde ise grupta 3 puanla 4. sırada yer alan Lokomotiv Moskova’nın, deplasmanda Schalke 04 ile oynayacağı maçın sonucuna göre UEFA Avrupa Ligi’ne giden takım belli olacak.

SERDAR AZİZ CEZALI

Galatasaray’da sarı kart cezalısı Serdar Aziz, karşılaşmada forma giyemeyecek. Grupta önceki maçlarda üç kez sarı kart görerek cezalı duruma düşen Serdar Aziz, müsabakanın kadrosunda yer alamayacak. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Younes Belhanda, Sinan Gümüş ve Emre Akbaba da maçta forma giyemeyecek.

GALATASARAY AVRUPA'DA 227. MAÇINA ÇIKIYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. haftasında Portekiz’in Porto ekibini konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarında 277. maçına çıkacak. Sarı kırmızılı takım, Avrupa kupalarında daha önce yaptığı 276 müsabakanın 99’undan galibiyetle ayrıldı. 105 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 72 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 373 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 409 gole engel olamadı. Galatasaray, Porto ile oynadığı karşılaşmayı kazanması halinde, Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini elde edecek.