Galatasaray - Porto maçına skandal hakem!

Galatasaray’ın, Porto deplasmanında oynayacağı karşılaşmayı yönetecek olan Michael Oliver, geçen sezon Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde skandal bir karara imzasını atmıştı.

Real Madrid’in, Juventus’u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın İspanya’daki rövanşında Juve, maçı uzatmaya götürecek skoru bulmuş ve son dakikalara 3-0 galip girmişti. Karşılaşmanın hakemi Oliver, 3 dakika uzatma verdi ve 90+3’te Real’den Vazquez’in, Benatia ile girdiği ikili mücadele sonrasında hatalı şekilde penaltı kararı verdi.

ELEME MAÇIYLA GERİ DÖNDÜ

Juveli oyuncular hakeme sert tepki gösterdi. Hatta kaleci Buffon, itirazları sonrasında kırmızı kart gördü. İngiliz hakem ölüm tehditleri alırken o maçın ardından Avrupa’da maç yönetememişti. Bu sezonki ilk maçını Avrupa Ligi Play- Off’unda FCSB’nin, sahasında Rapid Wien’i 2-1 yendiği maçla döndü. Bu 90 dakikada ev sahibine 3 sarı ve 1 kırmızı, deplasman ekibine de 3 sarı kart gördü.

Fanatik