Galatasaray-Porto maçını Kulbakov yönetecek

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Türk Telekom Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak maçta Aleksei Kulbakov düdük çalacak.

Karşılaşmada Kulbakov'un yardımcılıklarını Dmitri Zhuk ve Oleg Maslyanko yapacak. Dördüncü hakemliğini Yury Khomchenko'nun üstleneceği maçın ilave yardımcı hakemleri ise Dzmitry Dzmitryieu ve Denis Scherbakov olacak.