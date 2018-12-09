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Galatasaray-Porto maçını Kulbakov yönetecek

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. ve son haftasında Portekiz temsilcisi Porto ile 11 Aralık Salı günü sahasında yapacağı maçı Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov yönetecek

09 Aralık 2018, Pazar 14:51
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Galatasaray-Porto maçını Kulbakov yönetecek

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Türk Telekom Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak maçta Aleksei Kulbakov düdük çalacak.

Karşılaşmada Kulbakov'un yardımcılıklarını Dmitri Zhuk ve Oleg Maslyanko yapacak. Dördüncü hakemliğini Yury Khomchenko'nun üstleneceği maçın ilave yardımcı hakemleri ise Dzmitry Dzmitryieu ve Denis Scherbakov olacak.

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