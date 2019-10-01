Galatasaray-PSG maçı başladı
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden Galatasaray, gruptaki ikinci maçında Fransız devi Paris Saint Germain'i (PSG) konuk ediyor
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İLK YARI SONA ERDİ
Galatasaray 0 - PSG 0
44.dk: Karşılaşmada ilk yarının sonuna en az bir dakika ilave edildi.
38.dk: Belhanda orta sahada topu elle kontrol ettiği için hakem topu PSG'ye verdi.
1.dk: Maç başladı. Başarılar Galatasaray..
İki takımın ilk 11'leri şu şekilde:
GALATASARAY: Muslera - Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Donk, Seri, Belhanda, Babel, Falcao
PARIS SAINT-GERMAIN: Navas - Meunier, Silva, Kimpembe, Bernat, Marquinhos, Gueye, Veratti, Di Maria, Sarabia, Icardi
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