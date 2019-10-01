Galatasaray-PSG maçı başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden Galatasaray, gruptaki ikinci maçında Fransız devi Paris Saint Germain'i (PSG) konuk ediyor

01 Ekim 2019, Salı 20:57 Son Güncelleme:
A A
Galatasaray-PSG maçı başladı

CANLI ANLATIM

İLK YARI SONA ERDİ

Galatasaray 0 - PSG 0

44.dk: Karşılaşmada ilk yarının sonuna en az bir dakika ilave edildi.

38.dk: Belhanda orta sahada topu elle kontrol ettiği için hakem topu PSG'ye verdi.

1.dk: Maç başladı. Başarılar Galatasaray..

İki takımın ilk 11'leri şu şekilde:

GALATASARAY: Muslera - Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Donk, Seri, Belhanda, Babel, Falcao

PARIS SAINT-GERMAIN: Navas - Meunier, Silva, Kimpembe, Bernat, Marquinhos, Gueye, Veratti, Di Maria, Sarabia, Icardi

Bu haberi de okudularGalatasaray'ın rakibi PSG'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki deplasman karnesi

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...