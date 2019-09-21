Galatasaray PSG maçı için geri sayım başladı. Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçına çıkmaya hazırlanan Sarı kırmızılılar, bu kez 3 puanı cebine koyarak zoru başarmak istiyor. Futbolseverler internette sıklıkla Galatasaray PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu aratıyor. İşte Galatasaray PSG maçı ile ilgili detaylar…

GALATASARAY PSG MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Galatasaray Paris Saint Germain maçı 1 Ekim Salı günü Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak ve zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayıp beIN Sports HD1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.