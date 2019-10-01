Galatasaray-PSG maçında kadrolar belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden Galatasaray, gruptaki ikinci maçında Fransız devi Paris Saint Germain'i (PSG) konuk edecek. Bu akşam oynanacak Galatasaray-PSG maçının ilk 11'leri belli oldu
İki takımın ilk 11'leri şu şekilde:
GALATASARAY: Muslera - Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Donk, Seri, Belhanda, Babel, Falcao
PARIS SAINT-GERMAIN: Navas - Meunier, Silva, Kimpembe, Bernat, Marquinhos, Gueye, Veratti, Di Maria, Sarabia, Icardi
GALATASARAY PSG MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Galatasaray Paris Saint Germain maçı 1 Ekim Salı günü Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak ve zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayıp beIN Sports HD1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
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