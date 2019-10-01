Galatasaray-PSG maçında kadrolar belli oldu UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden Galatasaray, gruptaki ikinci maçında Fransız devi Paris Saint Germain'i (PSG) konuk edecek. Bu akşam oynanacak Galatasaray-PSG maçının ilk 11'leri belli oldu