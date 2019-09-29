Galatasaray-PSG maçını Polonyalı Szymon Marciniak yönetecek Galatasaray'ın bu sezon oynayacağı ikinci Şampiyonlar Ligi maçı olan PSG karşılaşmasını Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak yönetecek. 38 yaşındaki hakem daha önce 1 kez Galatasaray, 1 kez Beşiktaş, 3 kez ise Türkiye Milli Takımı'nın maçını yönetmişti.