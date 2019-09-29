Galatasaray-PSG maçını Polonyalı Szymon Marciniak yönetecek
Galatasaray'ın bu sezon oynayacağı ikinci Şampiyonlar Ligi maçı olan PSG karşılaşmasını Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak yönetecek. 38 yaşındaki hakem daha önce 1 kez Galatasaray, 1 kez Beşiktaş, 3 kez ise Türkiye Milli Takımı'nın maçını yönetmişti.
Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ikinci hafta maçında Türk Telekom Arena'da karşı karşıya gelecek olan temsilcimiz Galatasaray ve Fransa takımı PSG'nin maçında Szymon Marciniak düdük çalacak.
Marciniak'ın 2019-2020 karnesi
10'uncu haftası geride kalan Polonya Ligi'nde şimdiye kadar 8 maçta görev alan Marciniak, 32 sarı kart, 2 kırmızı kart (2'si de ikinci sarıdan) gösterdi ve 3 penaltı çaldı. Polonyalı hakem Şampiyonlar Ligi'nin ilk hafta maçlarında görev yapmadı.
Marciniak ve Türkiye karnesi
Polonyalı hakem daha önce Galatasaray'ın Atletico Madrid'le 2015-2016 yılında oynadığı Şampiyonlar Ligi grup maçını yönetmiş; maç 2-0 Atletico Madrid üstünlüğüyle bitmişti.
Yine 2015 yılında Beşiktaş ile Liverpool'un İngiltere'de karşılaştığı UEFA Avrupa Ligi 2. tur ilk maçını da Marciniak yönetmiş ve maç Liverpool'un 1-0 üstünlüğüyle sona ermişti.
Marciniak, Türkiye Milli Takımı'nın 2016-2017 yılında Dünya Kupası Elemeleri'ndeki İzlanda ve Hırvatistan maçlarının yanı sıra 2018-2019 Avrupa Şampiyonası elemelerindeki İzlanda maçını yönetti. Türkiye bu maçlarda 2 mağlubiyet 1 beraberlik aldı.