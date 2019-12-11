Galatasaray, PSG'ye 5-0 mağlup oldu
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 6. ve son haftasında deplasmanda Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımıyla karşılaştı. Temsilcimiz Galatasaray rakibine 5-0 yenildi.
Galatasaray, grubunu 1 puanla son sırada tamamlayarak Avrupa macerasını noktaladı.
GOL | PSG 5-0 Galatasaray
84.dk: Edinson Cavani (P)
GOL | PSG 4-0 Galatasaray
63.dk: Kylian Mbappe
GOL | PSG 3-0 Galatasaray
47.dk: Neymar
GOL | PSG 2-0 Galatasaray
35.dk: Pablo Sarabia
GOL | PSG 1-0 Galatasaray
33.dk: Mauro Icardi
1.dk: Maç başladı. Temsilcimiz Galatasaray'a gönülden başarılar.
İşte ilk 11'ler:
Galatasaray'ın ilk 11'i: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Seri, Belhanda, Ömer Bayram, Emre Mor
PSG 11’i: Rico, Kouassi, Diallo, Marquinhos, Kurzawa, Paredes, Bernat, Sarabia, Neymar, Mbappe, Icardi