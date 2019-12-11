Galatasaray, PSG'ye 5-0 mağlup oldu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 6. ve son haftasında deplasmanda Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımıyla karşılaştı. Temsilcimiz Galatasaray rakibine 5-0 yenildi.

11 Aralık 2019, Çarşamba 21:49 Son Güncelleme:
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Galatasaray, PSG'ye 5-0 mağlup oldu

Galatasaray, grubunu 1 puanla son sırada tamamlayarak Avrupa macerasını noktaladı.

GOL | PSG 5-0 Galatasaray

84.dk: Edinson Cavani (P)

GOL | PSG 4-0 Galatasaray

63.dk: Kylian Mbappe

GOL | PSG 3-0 Galatasaray

47.dk: Neymar

GOL | PSG 2-0 Galatasaray

35.dk: Pablo Sarabia

GOL | PSG 1-0 Galatasaray

33.dk: Mauro Icardi

1.dk: Maç başladı. Temsilcimiz Galatasaray'a gönülden başarılar.

İşte ilk 11'ler:

Galatasaray'ın ilk 11'i: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Seri, Belhanda, Ömer Bayram, Emre Mor

PSG 11’i: Rico, Kouassi, Diallo, Marquinhos, Kurzawa, Paredes, Bernat, Sarabia, Neymar, Mbappe, Icardi


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