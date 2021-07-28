Galatasaray – PSV Eindhoven maçı D-Smart ve D-Smart GO’da

Avrupa yolculuğunda ilk maçında Hollanda’da ummadığı bir sonuç alan Galatasaray, rövanş maçında İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda PSV Eindhoven’i konuk edecek. Saat 20.00’de D-Smart’ta maç önü özel programıyla başlayacak futbol heyecanı 21.00’de maç ve sonrasında özel röportajlarla gece yarısına kadar sürecek. Aykut Aydın ve Melih Gümüşbıçak’ın anlatımda olacağı gecede eski futbolcu Yalçın Ayhan maç önü ve sonu yorumlarıyla karşınızda olurken, Ömer Saraç özel röportajlar gerçekleştirecek.

Galatasaraylılar, PSV Eindhoven maçının ardından ‘Aslan’ın Avrupa Kupalarında oynayacağı diğer tur maçlarını da D-Smart ve her yerde izleyebilmeniz için D-Smart GO’dan takip edebilecek.



