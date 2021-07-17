UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray ve PSV Eindhoven karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın gerçekleşeceği tarihe kısa süre kala sarı kırmızılı taraftarlar kadar pek çok futbol sever de maç hakkında detaylar için araştırma yapıyor. Peki, Galatasaray PSV Eindhoven maçı hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta? İşte ayrıntılar…

GALATASARAY PSV EİNDHOVEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Psv Eindhoven ile karşı karşıya gelecek.

Hollanda’nın Philips Stadyumu’nda oynanacak maç, 21 Temmuz Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak.

Galatasaray PSV Eindhoven maçının hakemi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez olurken, Hernandez'in yardımcılıklarını ise, Diego Sanchez Rojo ve Jose Naranjo üstlenecek.

GALATASARAY PSV EİNDHOVEN MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Galatasaray PSV Eindhoven maçı oldu. D Smart platformunda yer alan Spor Smart kanalından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY PSV EİNDHOVEN MAÇI MUHTEMEL 11’LERİ

PSV Eindhoven:

Drommel,

Mwene,

Ramalho,

Boscagli,

Max,

Sangare,

Van Ginkel,

Madueke,

Götze,

Vertessen,

Zahavi

Galatasaray