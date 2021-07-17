Galatasaray PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray PSV Eindhoven maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Galatasaray PSV Eindhoven maçı son zamanların merakla beklenen karşılaşmaları arasında yer alıyor. Bu heyecanlı mücadele için tüm hazırlıklar devam ederken, Galatasaray PSV Eindhoven maçının tarihi ve yayınlanacağı kanal futbol severler tarafından araştırılmaya devam ediyor.
17 Temmuz 2021, Cumartesi 17:47 Son Güncelleme:
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray ve PSV Eindhoven karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın gerçekleşeceği tarihe kısa süre kala sarı kırmızılı taraftarlar kadar pek çok futbol sever de maç hakkında detaylar için araştırma yapıyor. Peki, Galatasaray PSV Eindhoven maçı hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta? İşte ayrıntılar…
GALATASARAY PSV EİNDHOVEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Psv Eindhoven ile karşı karşıya gelecek.
Hollanda’nın Philips Stadyumu’nda oynanacak maç, 21 Temmuz Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak.
Galatasaray PSV Eindhoven maçının hakemi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez olurken, Hernandez'in yardımcılıklarını ise, Diego Sanchez Rojo ve Jose Naranjo üstlenecek.
GALATASARAY PSV EİNDHOVEN MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Galatasaray PSV Eindhoven maçı oldu. D Smart platformunda yer alan Spor Smart kanalından canlı yayınlanacak.
GALATASARAY PSV EİNDHOVEN MAÇI MUHTEMEL 11’LERİ
PSV Eindhoven:
- Drommel,
- Mwene,
- Ramalho,
- Boscagli,
- Max,
- Sangare,
- Van Ginkel,
- Madueke,
- Götze,
- Vertessen,
- Zahavi
Galatasaray
- Fernando Muslera
- Deandre Yedlın
- Alpaslan Öztürk
- Marcao
- Ömer Bayram
- Aytaç Kara
- Arda Turan
- Emre Kılınç
- Kerem Aktürkoğlu
- Ryan Babel
- Mostafa Mohamed