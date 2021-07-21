Galatasaray PSV Eindhoven maçı öncesinde Fatih Terim’in muhtemel 11’i belli olurken, bu heyecanlı karşılaşmanın hakemi olarak da İspanya Futbol Federasyonu’ndan hakem Alejandro Hernandez atandı. Galatasaray sezon öncesinde oynadığı iki hazırlık maçında da galip gelirken, aynı başarıyı PSV Eindhoven karşısında da göstererek Türkiye’ye avantajlı dönmekte kararlı. İşte, PSV GS maçı hakkında merak edilen tüm detaylar ve Galatasaray PSV Eindhoven maçı yayın bilgileri…

GALATASARAY PSV EİNDHOVEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray PSV Eindhoven karşılaşması 21 Temmuz Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak. Hollanda’nın Philips Stadyumu’nda oynanacak maçta İspanya Futbol Federasyonu’ndan hakem Alejandro Hernandez düdük çalacak. Hernandez'in yardımcılıklarının Diego Sanchez Rojo ve Jose Naranjo yapacak. Dördüncü hakemlik görevini ise Cesar Soto Grado üstlenecek.

PSV GS MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

PSV GS maçı, TV8 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

PSV - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LER:

PSV: Mvogo, Zahavi, Gakpo, Götze, Madueke, Van Ginkel, Sangare, Max, Ramalho, Boscagli, Teze.

Galatasaray: Muslera, Mohamed, Kerem, Feghouli, Emre Kılınç, Arda, Aytaç, Ömer, Marcao, Luyindama, Sekidika.

GALATASARAY PSV RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Galatasaray ve PSV arasındaki rövanş maçı 28 Temmuz Çarşamba günü TSİ 21:00'de oynanacak. Türk Telekom Stadı'nda zeminindeki yenileme çalışmaları nedeniyle karşılaşma Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.