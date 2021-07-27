Futbol Galatasaray, PSV Eindhoven maçına hazır

Galatasaray, PSV Eindhoven maçına hazır

Futbol

Galatasaray, PSV Eindhoven maçına hazır

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile 28 Temmuz Çarşamba günü yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

27 Temmuz 2021, Salı 21:27 Son Güncelleme:
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Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınmayla başladı. İdman 5’e 2 top kapma çalışmasıyla sürdü.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.

İdmanda yeni transferler Alexandru Cicaldau ve Sacha Boey de yer aldı.

PSV Eindhoven son antrenmanını yaptı

Maçın oynanacağı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda ilk 15 dakikası basına açık olan antrenmanda Hollanda ekibi, teknik direktör Roger Schmidt yönetiminde ısınma koşuları ve pas çalışmaları gerçekleştirdi.

PSV Eindhoven, antrenmanın ardından kamp yaptığı otele geçerek, maç saatini beklemeye başladı.

AA

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