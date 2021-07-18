Futbol Galatasaray, PSV Eindhoven maçına hazırlanıyor

Galatasaray, PSV Eindhoven maçına hazırlanıyor

Futbol

Galatasaray, PSV Eindhoven maçına hazırlanıyor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu ilk ayağında Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

18 Temmuz 2021, Pazar 23:24 Son Güncelleme:
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Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas ve top kapma oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. İdman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Radamel Falcao, antrenmanda yer almadı. Taylan Antalyalı ve Jimmy Durmaz, takımdan ayrı özel program dahilinde bireysel çalışmalarını sürdürdü.

Galatasaray, PSV Eindhoven maçının hazırlıklarına yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.

İSTANBUL (DHA) 

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