Galatasaray PSV rövanş maçının hakemi Davide Massa oldu
Galatasaray ile PSV, Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda karşılaşacak. İlk maç 21 Temmuz Çarşamba günü Hollanda'da, ikinci maç ise 28 Temmuz'da İstanbul'da oynanacak. Rövanş maçında İtalyan hakem Davide Massa düdük çalacak.
19 Temmuz 2021, Pazartesi 13:01 Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın PSV'yi konuk edeceği Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçının hakemi açıklandı. 28 Temmuz'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak maçı İtalyan hakem Davide Massa yönetecek.
Çarşamba günkü ilk maçta ise İspanyol hakem Alejandro Hernandez düdük çalacak.
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