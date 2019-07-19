Galatasaray RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yurt dışı kamp çalışmaları için Avusturya'ya giden Galatasaray, Leipzig ile hazırlık maçı yapacak. Sarı-kırmızılı kulübün taraftarları internette sıklıkla Galatasaray maçı hangi kanalda? Galatasaray Leipzig hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorularını aratıyor. İşte Galatasaray Leipzig maçı detayları...

Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Galatasaray, 2019-2020 Cemil Usta Sezonu hazırlıkları kapsamında Almanya temsilcisi RB Leipzig ile bugün özel maçta karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, Leipzig ile bugün hazırlık maçına çıkıyor. Avusturya'nın Innsbruck kentinde bulunan Tivoli-Neu Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 19.00 başlayacak. Mücadele D Smart platformunda yer alan Spor Smart kanalında canlı yayınlanacak.

ALMAN EKİBİ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE MÜCADELE EDECEK

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) geride kalan sezonu Bayern Münih ve Borussia Dortmund'un ardında üçüncü sırada bitiren Leipzig, ülkesini UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkı kazandı.

Galatasaray, yeni sezon öncesi 31 yaşındaki Alman teknik direktör Julian Nagelsmann ile anlaşan Leipzig ile bir kez karşılaştı. Geride kalan sezonun devre arasında Almanya'da oynanan özel müsabaka 1-1 beraberlikle tamamlandı.