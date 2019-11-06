Galatasaray Real Madrid ilk 11'leri belli oldu
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında bu akşam Real Madrid'e konuk olacak. Kritik maçın 11'leri belli oldu
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında bu akşam deplasmanda İspanya'nın Real Madrid takımıyla karşılaşacak.
Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Başkent Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak ve Alman hakem Felix Zwayer'in yöneteceği müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak. Maç, beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.
Son 9 resmi maçta 2 galibiyet
Galatasaray, çıktığı son 9 resmi maçta sadece 2 kez kazanabildi.
Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 4. haftasında 13 Eylül'de 1-0 kazandığı Kasımpaşa mücadelesinden sonra 9 resmi maça çıktı.
Ligde 6 maç yapan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 karşılaşmada boy gösterdi. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte ligde 2 galibiyet alabilirken, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 karşılaşmada 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet gördü.