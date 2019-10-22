Galatasaray Real Madrid maçı başladı
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 3'üncü haftasında Galatasaray ile Real Madrid karşılaşıyor
CANLI ANLATIM
Galatasaray - Real Madrid: 0-1 (İLK YARI)
GOL! Galatasaray 0-1 Real Madrid
18.dk: Toni Kroos
1.dk: Maç başladı. Temsilcimiz Galatasaray'a gönülden başarılar...
İki takımın ilk 11'leri şu şekilde:
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Belhanda, Babel, Andone REAL
MADRİD: Courtois - Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Kroos, Valverde, Rodrygo, Hazard, Benzema