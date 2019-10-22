Galatasaray Real Madrid maçı başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 3'üncü haftasında Galatasaray ile Real Madrid karşılaşıyor

22 Ekim 2019, Salı 21:15 Son Güncelleme:
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Galatasaray Real Madrid maçı başladı

CANLI ANLATIM

Galatasaray - Real Madrid: 0-1 (İLK YARI)

GOL! Galatasaray 0-1 Real Madrid

18.dk: Toni Kroos

1.dk: Maç başladı. Temsilcimiz Galatasaray'a gönülden başarılar...

İki takımın ilk 11'leri şu şekilde:

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Belhanda, Babel, Andone REAL

MADRİD: Courtois - Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Kroos, Valverde, Rodrygo, Hazard, Benzema

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