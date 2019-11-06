Real Madrid Galatasaray maçı çok hızlı başladı
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında deplasmanda Real Madrid'e konuk oluyor. İlk yarıda 4 gol var
CANLI ANLATIM
Real Madrid 5-0 Galatasaray
81.dk: Benzema maçta durumu 5-0 yaptı.
İlk Yarı | Real Madrid 4-0 Galatasaray
GOL! Real Madrid 4-0 Galatasaray
45.dk: Maçta 4.gol Karim Benzema'dan geliyor.
GOL! Real Madrid 3-0 Galatasaray
14.dk: Sergio Ramos penaltıdan golü buluyor ve durum 3-0 oldu.
GOL! Real Madrid 2-0 Galatasaray
7.dk: Rodrygo attığı golle maçta durumu 2-0 yaptı.
GOL! Real Madrid 1-0 Galatasaray
4.dk: Rodrygo golü atıyor.
1.dk: Maç başladı. Temsilcimiz Galatasaray'a gönülden başarılar.
Maçın 11'leri
Real Madrid: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Valverde, Kroos, Rodrygo, Hazard, Benzema.
Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Lemina, Feghouli, Babel, Andone.
Son 9 resmi maçta 2 galibiyet
Galatasaray, çıktığı son 9 resmi maçta sadece 2 kez kazanabildi.
Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 4. haftasında 13 Eylül'de 1-0 kazandığı Kasımpaşa mücadelesinden sonra 9 resmi maça çıktı.
Ligde 6 maç yapan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 karşılaşmada boy gösterdi. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte ligde 2 galibiyet alabilirken, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 karşılaşmada 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet gördü.