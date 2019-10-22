Dev maçın ilk 11'leri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 3'üncü haftasında Galatasaray ile Real Madrid arasında oynanacak maçın ilk 11'leri belli oldu.

22 Ekim 2019, Salı 21:15 Son Güncelleme:
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Dev maçın ilk 11'leri belli oldu

Türk Telekom Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Orsato yönetecek. Orsato'nun yardımcılıklarını Lorenzo Manganelli ve Alessandro Giallatini üstlenecek.

İki takımın ilk 11'leri şu şekilde:

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Belhanda, Babel, Andone REAL

MADRİD: Courtois - Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Kroos, Valverde, Rodrygo, Hazard, Benzema

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