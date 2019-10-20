Galatasaray-Real Madrid maçının hakemi İtalyan Daniele Orsato

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22 Ekim Salı günü Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak maçta İtalyan hakem Daniele Orsato görev yapacak.

22:00'de başlayacak karşılaşmasının hakemi Orsato, İtalya Futbol Federasyonu'nun önde gelen hakemlerinden biri.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin geride kalan 2 haftasında 1 maç yöneten 43 yaşındaki Orsato, Valencia-Ajax karşılaşmasında görev yapmış ve 9 sarı kart çıkarmıştı.

Orsato, Galatasaray-Real Madrid maçıyla beraber kariyerindeki 27. Şampiyonlar Ligi maçını yönetmiş olacak.

İlk defa bir Galatasaray maçına atanan İtalyan hakem, daha önce Fenerbahçe'nin Atromitos'la 2015 yılında yaptığı Avrupa Ligi eleme maçını, Trabzonspor'un 2011 yılında Athletic Bilbao ile yaptığı Avrupa Ligi maçını ve Türkiye A Mİlli Takımı'nın 2012 yılında Macaristan'la oynadığı Dünya Kupası Elemeleri maçını yönetmişti.