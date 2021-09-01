Futbol Galatasaray resmen açıkladı! Halil Dervişoğlu imzayı attı

Galatasaray resmen açıkladı! Halil Dervişoğlu imzayı attı

Futbol

Galatasaray resmen açıkladı! Halil Dervişoğlu imzayı attı

Galatasaray Kulübü, milli futbolcu Halil Dervişoğlu'nu sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

01 Eylül 2021, Çarşamba 20:16 Son Güncelleme:
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Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden "Evine hoş geldin Halil Dervişoğlu" başlığı ile yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu ve kulübü Brentford ile oyuncunun 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçici transferi ve ön alım hakkı konusunda anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Geçen sezonun ikinci yarısında da Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de 12 maçta görev yaptı. Halil, söz konusu karşılaşmalarda 3 gol kaydetti.

AA

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