Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, Galatasaray Roma ile Amadou Diawara için görüştü. 2 sezon önce Napoli'den 21 milyon euro'ya alınan Diawara, ilk 11'e girmekte zorlanıyor.

24 yaşındaki ön libero için teklifini ileten Galatasaray, Roma'dan dönüş bekliyor.

1.83 boyundaki oyuncu bu sezon Roma formasıyla sadece Salernitana maçında 7 dakika şans bulabilmişti.

Fanatik'ten Yakup Çınar'ın haberine göre, Roma 24 yaşındaki Gine'li ön libero Amadou Diawara için Galatasaray'dan 2 milyon Euro kiralama talebi ve 18 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu talep etti.