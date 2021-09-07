Transfer döneminin sona ermesine saatler kala çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Arsenal forması giyen eski Beşiktaşlı Mohamed Elneny için bir kez daha harekete geçti.

Yüksek maliyeti sebebiyle Mısırlı oyuncunun transferinden vazgeçtiği öne sürülen sarı kırmızılı ekibin, Mohamed Elneny'yi yeniden gündemine aldığı ve konuyla ilgili Arsenal kulübü ile temasa geçtiği kaydedildi.

Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna katmayı istediği Mohamed Elneny için bugün Arsenal ile masaya oturacağı belirtildi. Kuzey Londra temsilcisinin, 29 yaşındaki futbolcunun satışına sıcak baktığının altı çizildi.