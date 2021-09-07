Futbol Galatasaray rotayı son dakika yine Elneny'ye çevirdi

Galatasaray rotayı son dakika yine Elneny'ye çevirdi

Futbol

Galatasaray rotayı son dakika yine Elneny'ye çevirdi

Galatasaray'ın orta sahaya takviye yapma ısrarı sürüyor. Fatih Terim'in mutlaka transfer istediği orta saha için Gedson, Dieng ve Elneny üçgeninde dönen Galatasaray, vazgeçtiği Elneny için karar değiştirdi ve yine devreye girdi.

07 Eylül 2021, Salı 17:07 Son Güncelleme:
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Transfer döneminin sona ermesine saatler kala çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Arsenal forması giyen eski Beşiktaşlı Mohamed Elneny için bir kez daha harekete geçti.

Yüksek maliyeti sebebiyle Mısırlı oyuncunun transferinden vazgeçtiği öne sürülen sarı kırmızılı ekibin, Mohamed Elneny'yi yeniden gündemine aldığı ve konuyla ilgili Arsenal kulübü ile temasa geçtiği kaydedildi.

Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna katmayı istediği Mohamed Elneny için bugün Arsenal ile masaya oturacağı belirtildi. Kuzey Londra temsilcisinin, 29 yaşındaki futbolcunun satışına sıcak baktığının altı çizildi.

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