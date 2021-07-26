Futbol Galatasaray Sacha Boey transferini resmen açıkladı

Galatasaray Sacha Boey transferini resmen açıkladı

Futbol

Galatasaray Sacha Boey transferini resmen açıkladı

Galatasaray, Rennes'den transfer ettiği Sacha Boey'i KAP'A bildirdi. Oyuncu ile 4 yıllık anlaşma imzalandı.

26 Temmuz 2021, Pazartesi 17:31 Son Güncelleme:
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Sacha Boey bonservisiyle Galatasaray'a katıldı. Sözleşme bedeli ise KAP bildiriminde açıklanmadı.

KAP bildirimi şöyle:

Profesyonel Futbolcu Sacha Boey'in transferi konusunda kulübü Stade Rennais FC ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 4 yıllığına anlaşmaya varılmıştır.

Galatasaray'ın yeni transferi Sacha Boey yaptığı açıklamada, "Muhteşem bir duygu. Açıkcası kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Taraftarlarımızın gurur duyması için elimden gelen her şeyi sahada göstereceğim" ifadelerini kullandı.



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