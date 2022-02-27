2. dakikada Rizespor, ceza alanında savunmadan çıkmak isterken Berkan’ın yaptığı baskı sonrası havalanan top penaltısı noktası üzerindeki Muhammed’in önüne düştü. Bu oyuncu meşin yuvarlağı kontrol ettikten sonra pasını sağ çaprazdaki Emre Kılınç’a verdi. Emre’nin plase vuruşu üstten auta çıktı.

5. dakikada sağ kanatta taç çizgisine yakın noktadan Muhammed’in ceza sahasına gönderdiği orta-şut karışımı vuruş üst direkten döndü. Ardından savunma topu uzaklaştırdı.

8. dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Gedson’un doğrudan kaleye gönderdiği sert şut kaleci Pena’yı geçerek uzak köşeden ağlarla buluştu. 0-1

10. dakikada Cicaldau’nun ceza alanı dışı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta kaleci Tarık, sağına uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

40. dakikada Kerem sol kanattan ceza sahasına girmeden topu penaltı noktasının gerisinde bulunan Berkan’a aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden verdiği pasta ceza alanı dışı hafif sol çaprazında meşin yuvarlakla buluşan Van Aanholt’un yerden çektiği sert şut filelere gitti 1-1

49. dakikada Gedson Fernandes’in sol taraftan ceza sahasına yaptığı ortada Pohjanpalo’nun kafayla indirdiği topu çizgi üzerinde Omar’dan önce alan Boyd, sol çaprazdan çektiği sert şutla fileleri havalandırdı. 1-2

61. dakikada Omar’ın sağ taraftan ceza sahasına ortasında kaleci Tarık’ın, Gomis’e yaptığı müdahale sonrası hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.

64. dakikada penaltı atışını kullanmak için beyaz noktaya gelen Gomis’in vuruşunda kaleci Tarık gole izin vermedi ve topu kornere çeldi.

68. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Kerem, son çizgide kaleci Tarık’ın ayağıyla yaptığı müdahale sonrası yerde kaldı. Hakem Ümit Öztürk, VAR’da pozisyonu izledikten sonra beyaz noktayı gösterdi.

70. dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen Babel, kalecinin sağından meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-2

87. dakikada Kerem pasını sol kanattan ceza sahası dışındaki Van Aanholt’a aktardı. Bu oyuncu bekletmeden meşin yuvarlağı Berkan ile buluşturdu. Berkan’ın pasında penaltı noktası üzerindeki Feghouli, topu altıpasa doğru hareketlenen Van Aanholt’un önüne bıraktı. Bu oyuncunun kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki dokunuşu ağlarla buluştu. 3-2

90+8. dakikada Feghouli'nin yarı sahasından ileriye gönderdiği uzun topta savunmanın arkasına sarkan Gomis, meşin yuvarlağı bir süre sürdürdükten sonra ceza alanına girip kaleci Tarık'ı çalımlayarak attığı golle maçın skorunu belirledi. 4-2

Goller: Gedson Fernandes (dk. 8), Tyler Boyd (dk. 49) (Çaykur Rizespor), Patrick Van Aanholt (dk. 40 ve 87), Ryan Babel (dk. 70 pen.), Gomis (dk. 90+8) (Galatasaray)

Kırmızı kart: Fabricio Baiano (dk. 90+2) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Carlos Ponck, Sebastian Holmen, Fernado Boldrin (Çaykur Rizespor), Omar Elabdellaoui, Emre Kılınç, Mustafa Muhammed, Kerem Aktürkoğlu, Taylan Antalyalı, Pena (Galatasaray)

İSTANBUL (İHA)



