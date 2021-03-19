Galatasaray şampiyonluk yolunda ağır yara aldı

Spor Toto Süper Lig´in 31´inci hafta maçında Galatasaray, evinde Çaykur Rizespor´u ağırladı. Karşılıklı gollerle geçen karşılaşmayı konuk ekip Çaykur Rizespor 4-3 kazanmayı başardı.

2´nci dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Luyindama´nın savunmadaki hatası sonucu topu Samudio aldı. Kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Samudio´nun aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

14´üncü dakikada sarı-kırmızılılar beraberliği yakaladı. Emre Kılınç´ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta topu savunma uzaklaştırdı. Yedlin düzgün vuruşta topu ağlara gönderdi: 1-1.

31´inci dakikada Galatasaray öne geçti. Ceza yayının gerisinde topla buluşan Emre Akbaba, rakiplerini ekarte ettikten sonra uzaktan sert şutla topu kalecinin solundan ağlarla buluşturdu: 2-1.

37´nci dakikada ceza yayı üzerinden kullanılan serbest vuruşta Falcao´nun vuruşunu kaleci Gökhan son anda kornere çeldi.

41´inci dakikada Çaykur Rizespor beraberliği yakaladı. Sağ kanatta Emre Kılınç´ın geri pasında Marcao´nun büyük hatası sonucu topla buluşan Boldrin, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yerden bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2´lik eşitlikle sona erdi.

49´uncu dakikada sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta Boldrin´in ortasına iyi yükselen Selim´in vuruşu az farkla üstten auta çıktı.

52´nci dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda Baiano´nun sert şutunda kaleci Muslera topu kurtarmayı başardı. Muslera´dan seken topa hareketlenen Samudio´nun vuruşunda top Yedlin´in eline çarptığı gerekçesiyle hakem penaltı noktasını gösterdi.

54´üncü dakikada Çaykur Rizespor ikinci kez öne geçti. Skoda´nın kullandığı penaltı vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-3.

74´üncü dakikada sarı-kırmızılılar tekrar beraberliği yakaladı. Feghouli´nin ara pasında topla buluşan Onyekuru´nun ceza sahasına girdiği sırada Meriah´ın ters vuruşu sonrası top ağlarla buluştu: 3-3.

90+3´üncü dakikada konuk ekip tekrar öne geçti. Ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Boldrin, pasını Michalak´a çıkardı. Michelak´ın ise sol çaprazda bulunan Fernando´ya bıraktığı topa Fernando meşin yuvarlağı ağlara göndermeyi başarı: 3-4.

90+11´inci dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Babel´in kaleye yüzünü döner dönmez çektiği sert şutu kaleci son anda kornere çeldi.

Karşılaşmada başka gol olmadı, konuk ekip Çaykur Rizespor karşılaşmadan 4-3´lük galibiyetle ayrıldı.

LUYINDAMA VE MARCAO CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Galatasaray´da kart sınırında bulunan Luyindama, 45+3´üncü, Marcao ise 88´de gördüğü sarı kartlar nedeniyle cezalı duruma düştüler. Luyindama ve Marcao, bir sonraki Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

DHA