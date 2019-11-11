Galatasaray'ın 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Mustafa Cengiz yönetiminin idari olarak ibra edilmemesinin ardından mahkemeye gitmiş; mahkeme de tedbirin devamına karar vermişti. Böylece Mustafa Cengiz yönetimi kulübün başında kalmaya devam etmişti. Konuyu değerlendiren İstanbul Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi'nden "seçime gidin" kararı çıktı. Karardaki 'Seçme ve seçilme haklarının saklı kalması' şartı ise dikkat çekiyor. Yani davayı açan mevcut yönetim, yeni seçime girebilir. Fakat davacılar arasında Başkan Mustafa Cengiz bulunmadığı için seçime girememe tehlikesi de bulunuyor.









"Cengiz, büyük ihtimalle seçime girebilecek"

CNN Türk'te yayınlanan Pazar Akşamı Futbol programında konuşan Milliyet Spor Müdür Tayfun Bayındır da konuyla ilgili "Galatasaray seçime gidiyor. Mevcut başkan Mustafa Cengiz de seçime katılabilecek. Mustafa Cengiz ve ekibinin seçilme şansını ise çok yüksek görüyorum." dedi.

Galatasaray yönetimi bugün saat 15:00'te Türk Telekom Stadı'nda Mustafa Cengiz, Abdürrahim Albayrak ve Yusuf Günay'ın da katılacağı bir toplantı gerçekletirecek.







