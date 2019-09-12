İkinci Başkan Yusuf Günay, Galatasaray'ın sponsorlar için düzenlediği imza töreninde Türk Telekom Stadı’nın kapasitesini 62 bin 500'e çıkaracaklarını söyledi.

Günay, "Bildiğiniz gibi son bir kanun değişikliği yapıldı. Burada ayakta seyirci alınmasına, bakanlık izniyle imkan tanındı. Biz de bakanlığa başvurduk, 10 bin küsur ilave bir kapasite artırımı olacak. İzin bekliyoruz, koltuk siparişlerini vereceğiz. En kısa sürede bu artırımı gerçekleştireceğiz. Şampiyonlar ligi maçlarında portatif koltuklarla izlenebilecek. Statta 4000 civarında VIP koltuğu da yeniliyoruz" dedi.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün çok geçmeden kararını açıklaması bekleniyor.