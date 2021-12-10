Galatasaray şimdiden kasasını doldurdu! İşte kasaya giren para...

UEFA Avrupa Ligi’nde gruptan lider çıkan Galatasaray, mali olarak da önemli bir kazanç elde etti. Sarı-kırmızılılar şimdiden 9 milyon 750 bin euroyu (Yaklaşık 151 milyon lira) kasasına koydu.

Bu sezon Avrupa Ligi’nde gruplara kalarak 3 milyon 630 bin euro ayakbastı parasının sahibi olan sarı-kırmızılılar, 3 galibiyet elde ederek UEFA’nın belirlediği her galibiyete 630 bin euro primi 1 milyon 890 bin euroya çıkardı. Aslan, 3 beraberlikten de 630 bin euro para elde etti. Cim-Bom ayrıca katsayı primi olarak 2 milyon 500 bin euro alacak.

Grubunu namağlup lider tamamlayarak büyük başarı elde eden sarı-kırmızılılar, son 16 takım arasına kaldığı için ayrıca 1 milyon 100 bin euroluk ekstra bir paranın sahibi oldu. Böylece Cim-Bom, toplamda şimdiden 7 milyon 220 bin euroya ulaştı. Yaklaşık 112 milyon liraya ulaşan bu para, maddi olarak zor dönemler yaşayan Galatasaray’a biraz olsun nefes aldırdı.

UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 takım arasında yer alan Cim-Bom’un hem kupa hem de maddi anlamda önemli beklentileri bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, çeyrek finale kalma başarısını gösterirse ayrıca 1 milyon 500 bin euronun daha sahibi olacak. Bu para, gelecek her başarı için daha da artacak. Yarı finale kalan takım 2 milyon 400, finale kalan ekipler de 4 milyon 500 bin euro daha kasasına koyacak. Avrupa’nın 2 numaralı organizasyonunda, şampiyon olan ekip ayrıca 8 milyon 500 bin euro daha alacak.



