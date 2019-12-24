Devre arasında kadroyu tamamen revize etmeye hazırlanan Galatasaray’da, yoğun çalışmalar devam ediyor. Sarı- Kırmızılılar’ın takviye etmeyi planladığı pozisyonlardan biri de sol. 33 yaşındaki Nagatomo ile yolları ayıracak olan, Emre Taşdemir’in bu bölgedeki performansını da yetersiz bulan Sarı-Kırmızılılar, rotayı Almanya’ya çevirdi.

Fanatik'te yer alan habere göre; Bundesliga’da Leipzig forması giyen 21 yaşındaki Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi ile görüşen Galatasaray Yönetimi’nin, hem oyuncuyla hem de kulübüyle anlaşma sağladığı öğrenildi. Galatasaray’ın, genç futbolcuyu 1.5 sezonluğuna kiralayacağı, böylece önümüzdeki sezonun kadro yapılanmasını da şimdiden tamamlayacağı belirtiliyor.