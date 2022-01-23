Futbol Galatasaray son 12 maçta 1 galibiyet aldı

Galatasaray son 12 maçta 1 galibiyet aldı

Futbol

Galatasaray son 12 maçta 1 galibiyet aldı

Spor Toto Süper Lig’de Trabzonspor’a mağlup olan Galatasaray, ligde son oynadığı 12 maçta 1 galibiyet aldı.

23 Ocak 2022, Pazar 21:22 Son Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu’nda oynadığı Trabzonspor’a 2-1 yenildi.

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 12 karşılaşmada 1 galibiyet aldı. Aslan, söz konusu müsabakalarda 7 mağlubiyet, 4 beraberlik elde ederken, tek galibiyetini de Antalyaspor karşısında aldı.

İSTANBUL (İHA)

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