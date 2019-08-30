Galatasaray son nefeste!

VE MAÇ BİTTİ! Kayserispor 2-3 Galatasaray

90 artı 12.dk: KIRMIZI KART! Galatasaray yardımcı antrenörü Ümit Davala kırmızı kart gördü.

90 artı 9! GOL! Adem Büyük ile Galatasaray öne geçiyor: 2-3

90 artı 5. dk: KIRMIZI KART! Umut Bulut kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı!

90 artı 1! Bilal ile Kayserispor skoru yeniden eşitliyor.

89.dk: KIRMIZI KART! Emre Mor çift sarı karttan kırmızı gördü. Galatasaray 10 kişi!

87.dk: GOL! Ryan Babel ile skor 2-1

74.dk: KIRMIZI KART! Pedro Henrique de kırmızı kart gördü, Kayserispor 9 kişi

66.dk: GOL! Belhanda penaltıdan bulduğu gol ile skoru 1-1 yaptı.

65.dk: KIRMIZI KART! Kayserispor'da Aymen Abdennour 2. sarıdan kırmızı kart gördü!

63.dk: Kayserispor ceza sahasında yaşanan pozisyonun VAR incelemesi sonrasında elle oynama kararı çıktı ve Galatasaray penaltı kazandı.

İPTAL! Video hakem kararı ile gol iptal edildi. Skor yeniden 1-0

59.dk: GOL! Babel ile Galatasaray karşılaşmada beraberliği yakalıyor.

İlk yarı sona erdi

37.dk: GOL! Henrique (Kayserispor 1 - Galatasaray 0)

34.dk: Aynı dakika içinde bu sefer Belhanda'ya faul yapan Djedje sarı kart gördü.

17.dk: Galatasaray tüm hatlarıyla rakip yarı sahaya yerleşti. Konuk ekip kısa paslarla rakip savunmada boşluk arıyor.

1.dk: VE MAÇ BAŞLADI! Her iki takıma da başarılar

İLK 11'LER:

Kayserispor: Lung, Abdennour, Poulain, Miguel Lopes, Yasir Subaşı, Dja Djedje, Rienstra, Mensah, Henrique, Adebayor, Umut Bulut

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Ömer Bayram, Nzonzi, Feghouli, Babel, Belhanda, Diagne