Galatasaray son nefeste!
Galatasaray, 3. hafta mücadelesinde Kayserispor'a konuk oldu
VE MAÇ BİTTİ! Kayserispor 2-3 Galatasaray
90 artı 12.dk: KIRMIZI KART! Galatasaray yardımcı antrenörü Ümit Davala kırmızı kart gördü.
90 artı 9! GOL! Adem Büyük ile Galatasaray öne geçiyor: 2-3
90 artı 5. dk: KIRMIZI KART! Umut Bulut kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı!
90 artı 1! Bilal ile Kayserispor skoru yeniden eşitliyor.
89.dk: KIRMIZI KART! Emre Mor çift sarı karttan kırmızı gördü. Galatasaray 10 kişi!
87.dk: GOL! Ryan Babel ile skor 2-1
74.dk: KIRMIZI KART! Pedro Henrique de kırmızı kart gördü, Kayserispor 9 kişi
66.dk: GOL! Belhanda penaltıdan bulduğu gol ile skoru 1-1 yaptı.
65.dk: KIRMIZI KART! Kayserispor'da Aymen Abdennour 2. sarıdan kırmızı kart gördü!
63.dk: Kayserispor ceza sahasında yaşanan pozisyonun VAR incelemesi sonrasında elle oynama kararı çıktı ve Galatasaray penaltı kazandı.
İPTAL! Video hakem kararı ile gol iptal edildi. Skor yeniden 1-0
59.dk: GOL! Babel ile Galatasaray karşılaşmada beraberliği yakalıyor.
İlk yarı sona erdi
37.dk: GOL! Henrique (Kayserispor 1 - Galatasaray 0)
34.dk: Aynı dakika içinde bu sefer Belhanda'ya faul yapan Djedje sarı kart gördü.
17.dk: Galatasaray tüm hatlarıyla rakip yarı sahaya yerleşti. Konuk ekip kısa paslarla rakip savunmada boşluk arıyor.
1.dk: VE MAÇ BAŞLADI! Her iki takıma da başarılar
İLK 11'LER:
Kayserispor: Lung, Abdennour, Poulain, Miguel Lopes, Yasir Subaşı, Dja Djedje, Rienstra, Mensah, Henrique, Adebayor, Umut Bulut
Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Ömer Bayram, Nzonzi, Feghouli, Babel, Belhanda, Diagne