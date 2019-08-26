Galatasaray sonunu getiremedi
Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Konyaspor'la son dakikada yediği golle 1-1 berabere kaldı
Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında ağırladığı Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı.
Maçın 4. dakikasında sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında Ömer Ali Şahiner'in ceza sahasının sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, savunmada Luyindama'ya çarparak yandan kornere çıktı.
12. dakikada Konyaspor savunmasından seken topu önünde bulan Feghouli, sağ kanattan ceza sahasına girdikten sonra pasını yerden kale alanı önünde çıkardı. Diagne'nin altıpasın içinden şutunda meşin yuvarlak açısını kapatan kaleci Serkan Kırıntılı'dan döndü.
39. dakikada Seri'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta kaleci Serkan Kırıntılı topu uzaklaştırmak istedi. Babel'in ceza sahası çizgisi üzerinde bekletmeden şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
42. dakikada Seri'nin pasında Nagatomo ceza sahası içi sol çaprazda sağ ayağıyla bekletmeden pasını Feghouli'ye çıkardı. Bu oyuncunun altıpasın önünden vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.
İkinci yarı
Mücadelenin 60. dakikasında Babel attığı golle sarı-kırmızılı ekibi 1-0 öne geçirdi.
Galatasaray'da Michael Seri 75. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Maçın son dakikasında konuk ekipten Jonsson skoru 1-1 yaptı.
Kalan dakikalar başka gol olmadı ve maç 1-1 sona erdi.
AA