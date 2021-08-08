Futbol Galatasaray, St. Johnstone maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, St. Johnstone maçı hazırlıklarını sürdürdü

Futbol

Galatasaray, St. Johnstone maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda St. Johnstone ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

08 Ağustos 2021, Pazar 22:32 Son Güncelleme:
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Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra teknik çalışma gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde hedefe yönelik taktik varyasyonlar üzerinde duruldu. Antrenmanın son kısmında interval koşular yapıldı. Antrenmanın ardından Emre Taşdemir'in doğum günü kutlandı.

Sarı-kırmızılı ekip, St. Johnstone karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla sürdürecek. 

İSTANBUL (DHA)

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