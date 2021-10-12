Galatasaray stadının isim hakkı sponsorluk anlaşmasını duyurdu
Galatasaray uzun süredir beklenen stadın yeni isim hakkı sponsorunu duyurdu. Burak Elmas'ın başkan seçilmeden önce seçim vaadi olarak sunduğu proje hayata geçti. NEF ile Galatasaray 5+5 yıllık anlaşmaya imza attı. Anlaşma bedeli ise 725 milyon lira + KDV. Stadın adının Galatasaray NEF Stadı olması bekleniyor.
12 Ekim 2021, Salı 10:17 Son Güncelleme:
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Galatasaray Kulübü, Timur Şehircilik Planlama AŞ ile 725 milyon TL + KDV karşılığında 5+5 yıllığına stat isim hakkına ilişkin sponsorluk ve reklam tanıtım sözleşmesi imzalandığını açıkladı.
NEF'in bir numarası Erden Timur'un Galatasaray'a yakınlığı biliniyordu.
Sarı kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, tutarın 652 milyon 500 bin TL + KDV'sinin Galatasaray Sportif AŞ'ye, geri kalan 72 milyon 500 bin TL + KDV'sinin ise Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ne ödeneceği belirtildi.
Galatasaray'ın KAP açıklaması şu şekilde:
Şirketimiz ve Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile Timur Şehircilik Planlama A.Ş arasında 5 sezonu opsiyonlu olmak üzere toplamda 10 (5+5) sezon için 725.000.000 TL + KDV değerinde stat isim hakkına ilişkin sponsorluk ve reklam tanıtım sözleşmesi imzalanmıştır. İşbu tutarın 652.500.000 TL + KDV'si şirketimize, geri kalan 72.500.000 TL + KDV ise Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ne ödenecektir.
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