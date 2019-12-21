Galatasaray taraftarı, Tuzlaspor'un hesabını hackledi
Galatasaraylı taraftarlar, Tuzlaspor'un resmi internet sitesini hackledi.
Galatasaray ile Tuzlaspor arasındaki gerginlik hafta içi gündemin bir numaralı konusu olurken sarı kırmızılı taraftarlar Tuzlaspor'a karşı adeta bilendi.
Gökhan Çıra'nın özür dilemesiyle birlikte biraz olsun tatlıya bağlanan ortama karşı sarı kırmızılı taraftarlardan 'hack' hamlesi geldi.
Sarı-kırmızılı taraftarlar Tuzlaspor'un resmi sitesini hackledi ve resmi sayfasına girişinde Galatasaray logosunu yerleştirdi. Galatasaray logosunun üzerinde "Galatasaray taraftarına saygılı olun" ifadeleri yer aldı.
(Fanatik)