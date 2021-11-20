Galatasaray taraftarından 'sır' kareografi!

Galatasaray'ın taraftar grupları, bir süredir hummalı bir çalışma yürütüyor. Geçmişte dünya çapında ses getiren koreografilere imza atan Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe derbisinde de görkemli bir şov yapmayı hedefliyor.

GECE GÜNDÜZ ÇALIŞTILAR

Konusu sır gibi saklanan derbi koreografisi için taraftarlar gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor.



