Galatasaray taraftarları yönetimi istifaya davet etti

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'ın sahasında Trabzonspor'a 2-1 mağlup olarak düşme potasına yaklaşması, sarı-kırmızılı taraftarların büyük tepkisini çekti.

Bir grup taraftar protokol çıkışına gelerek yönetimi protesto etti. Çevik kuvvet ekipleri olaya müdahale ederek taraftarları dağıttı.

İSTANBUL (İHA)



