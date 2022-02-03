Galatasaray tişörtü giydiği için takımdan gönderildi

Eskişehirspor altyapısında forma giyen genç kaleci Egehan Has, özel bir spor salonunda yaptığı paylaşımda Galatasaray tişörtüyle gözüktü. Bu paylaşım nedeniyle Eskişehirspor skandal karar alarak futbolcuyu kulüpten gönderdi.

Eskişehirspor'dan yapılan açıklamada, "Eskişehirsporumuz altyapı oyuncularından Egehan Has’ın özel bir spor salonunda başka bir takım tişörtüyle sosyal medya hesaplarında paylaşım yapması sebebiyle kulübümüzle ilişiği kesilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.

Öte yandan genç kaleci Egehan Has için Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyada harekete geçti. Taraftarlar, genç oyuncunun kulübe kazandırılması için sosyal medyada birçok mesaj gönderdi.