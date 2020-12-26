Futbol Galatasaray, Trabzon'da rahat kazandı

Galatasaray, Trabzon'da rahat kazandı

Futbol

Galatasaray, Trabzon'da rahat kazandı

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar Arda Turan ve Oğulcan Çağlayan'ın golleriyle maçı 2-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

26 Aralık 2020, Cumartesi 21:07 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Trabzonspor’u mağlup eden Galatasaray, puanını 29’a yükseltti ve bir maç eksiği olan Alanyaspor’un önüne geçerek liderliğe yükseldi.

Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 1-0 önde kapadığı karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. Aslan böylece puanını 29’a yükseltti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. 27 puanı olan Alanyaspor, bu hafta Gaziantep FK’ya konuk olacak.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Galatasaray, 16. haftada Türk Telekom Stadyumu’nda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

İHA

;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
Bahattin Şimşek düdüğünü asmalı
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Fenerbahçe'de gecenin isyankarı yine Caner Erkin'di