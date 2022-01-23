Galatasaray - Trabzonspor maçı özeti ve sonucu

15. dakikada Boey’in kullandığı taç atışında topu alan Halil 2 rakibinden sıyrılıp sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun plase vuruşunda kaleci Uğurcan topa hakim oldu.

29. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, pasını verdiği sırada Denswil tarafından düşürüldü. VAR uyarısı sonrasında hakem Atilla Karaoğlan pozisyonu tekrar izleyerek penaltı noktasını gösterdi.

31. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Cicaldau, meşin yuvarlağı kalecinin ters köşesine göndererek takımını öne geçirdi. 1-0

39. dakikada Trabzonspor savunmasının uzaklaştırmak istediği top Berkan Kutlu’da kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından sert şutunda Hugo’ya çarpan top direkt kaleye yöneldi. Kontrpiyede kalan Uğurcan buna karşın son anda topu kornere tokatlamayı başardı.

52. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Bakasetas, savunmanın arkasına hareketlenen Cornelius’a uzun bir top gönderdi. Bu futbolcu ceza sahası dışı sol çaprazından çok sert vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

57. dakikada Visca’nın sağdan kullandığı korner atışında Cornelius kafayla arka direğe doğru aşırttı. Bu noktada topla buluşan Ahmetcan’ın sert şutunda top yandan az farkla dışarı gitti.

66. dakikada Visca ile verkaç yaparak ceza sahasına sağ çaprazdan giren Peres, bekletmeden vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

83. dakikada Ömer Bayram’dan seken top Peres’in önünde kaldı. Bu futbolcunun sağdan ortasında Marcao’nun uzaklaştıramadığı topa Bakasetas çok sert vurdu ve maça eşitlik getirdi. 1-1

86. dakikada Emre Kılınç’ın ceza sahasına gönderdiği ortada, sol çaprazda topla buluşan Babel düzeltip vurdu ancak Uğurcan bu pozisyonda gole izin vermedi.

90. dakikada Fatih Öztürk'ün pasında Taylan Antalyalı topu Visca'ya kaptırdı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından direkt kaleye gönderdiği top filelerle buluştu. 1-2

Goller: Cicaldau (dk. 31 pen.) (Galatasaray), Bakasetas (dk. 84), Visca (dk. 90) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Uğurcan, Denswil, Peres, Yunus Mallı (Trabzonspor), Marcao, Fatih Öztürk (Galatasaray)

İHA

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