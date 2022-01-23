Galatasaray - Trabzonspor maçında hava ve zemin nasıl olacak?

Maç saati olan 19.00'da İstanbul Avrupa yakasında hava -1 derece olacak. Meteorolojiye göre 17.00'da kar yağışı başlayacak ve yağışın maç saatinde de hafif olarak devam etmesi bekleniyor.

Rüzgarın hızının ise saatte 30-40 kilometre civarı olacağı tahmin ediliyor.









Maç, yağışlı ve soğuk bir havada oynanacak. Nef Stadyumu'nın zemini daha önceki kar yağışı hadiselerinde hayli sıkıntılı bir hale bürünmüştü. Ancak sezon öncesi yapılan bakımlarla zemin bir nebze düzelmişti.

Stad zemininin bu akşam nasıl bir sınav vereceği de merak konusu.