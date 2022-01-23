Futbol Galatasaray - Trabzonspor maçında hava ve zemin nasıl olacak?

Galatasaray - Trabzonspor maçında hava ve zemin nasıl olacak?

Futbol

Galatasaray - Trabzonspor maçında hava ve zemin nasıl olacak?

Galatasaray ile Trabzonspor bu akşam 19.00'da Nef Stadyumu'nda karşılaşacak. İstanbul'da etkili olan soğuk hava ve kar yağışının maça nasıl etki edeceği merak ediliyor.

23 Ocak 2022, Pazar 11:41 Son Güncelleme:
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Maç saati olan 19.00'da İstanbul Avrupa yakasında hava -1 derece olacak. Meteorolojiye göre 17.00'da kar yağışı başlayacak ve yağışın maç saatinde de hafif olarak devam etmesi bekleniyor.

Rüzgarın hızının ise saatte 30-40 kilometre civarı olacağı tahmin ediliyor.



Maç, yağışlı ve soğuk bir havada oynanacak. Nef Stadyumu'nın zemini daha önceki kar yağışı hadiselerinde hayli sıkıntılı bir hale bürünmüştü. Ancak sezon öncesi yapılan bakımlarla zemin bir nebze düzelmişti.

Stad zemininin bu akşam nasıl bir sınav vereceği de merak konusu.

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